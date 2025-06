Fiasco de la société d'État

Certes, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, traite des bons côtés de la création de l'agence Mobilité Infra Québec, à l'émission Lagacé le matin. Or, l'animateur ne pouvait passer sous silence le fiasco de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui continue de surprendre la population en raison des révélations faites à la commission Gallant.

Deux femmes dirigeront Mobilité Infra Québec. Le premier projet de l'agence sera le tramway de l’est de Montréal.

«Mobilité Infra Québec, c'est une sorte de mégabureau de projets du gouvernement du Québec, explique la ministre. [...] Faire du transport collectif d'envergure, des projets collectifs, c'est autrement plus complexe que de faire une autoroute ou un pont. C'est relativement nouveau aussi. On a le choix de continuer à payer des bureaux de projet un peu partout ou de concentrer ça dans un bureau plus petit et meilleur. Je pense que c'était la meilleure chose à fond.»

Un peu plus loin durant l'entretien, l'animateur Patrick Lagacé l'invite à parler du scandale qui affecte son ministère et le gouvernement caquiste.

«On ne va pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème à la SAAQ, dit-elle. C'est l'un des dossiers qui me drainent le plus de temps. Ça fait deux ans et demi que je suis ministre des Transports.»

Questionnée par l'animateur quant à la commission Gallant, elle répond que ce qu'elle entend à la commission l'indispose grandement à titre de ministre.