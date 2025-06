400 CPE affiliés à la CSN

«Il ne faut pas se leurrer, on n'a obtenu aucune amélioration de nos conditions de travail. On a surtout eu des primes si on en fait plus, si on sauve le réseau avec de l'overtime. Mais, il n'y a rien pour nous aider dans nos journées pour alléger la charge, pour les ratios... Donc, est-ce que ça vaut la peine? On a eu quelques gains, mais pas plus que ça.»