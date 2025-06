Deux poids, deux mesures

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi matin, Patrick Lagacé aborde un beau cas d'hypocrisie de l'État québécois avec la nouvelle loi sur l'affichage en français dans les commerces.

«Si vous êtes un petit commerçant, on va vous emmerder jusqu'à plus soif, mais si vous êtes le gouvernement du Québec et que vous gérez des casinos et que ces casinos sont des vaches à lait... bon, on ne va pas achaler le casino, on ne va pas achaler Loto-Québec.»

