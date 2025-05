Bras de fer entre la CAQ et les médecins

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi matin, Patrick Lagacé aborde le bras de fer qui se déroule avec beaucoup d'émotions et de polarisation entre le gouvernement du Québec et ses deux fédérations de médecins, les médecins de famille et les médecins spécialistes.

«Il y a des négos, on le sait, qui sont à peu près au point mort [...] Et parallèlement, vous avez le projet de loi 106 de Christian Dubé qui veut lier des objectifs de performance à une partie de la rémunération des médecins. Et c'est là que ça ne passe pas. [...] J'ai couvert, au fil des années, plusieurs négociations entre les fédérations de médecins et le gouvernement du Québec... libéral... péquiste. J'ai rarement vu un climat aussi tendu entre le gouvernement et ses médecins.»

Il explique à quel point tout le sujet de la rémunération des médecins, c'est complexe.

