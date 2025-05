Présence de rats et de vermines

«Quand on modifie les comportements, c'est un grand défi. On sait que ce n'est pas facile de changer les comportements, mais on est capable de voir que l'espacement peut bien se passer. [...] Le cas d'Hochelaga-Maisonneuve est particulier parce qu'il y a eu un déploiement sur tout le territoire. Mais, à l'échelle de Montréal, on a plusieurs secteurs en espacement actuellement et ça se passe très bien. Je peux citer Saint-Laurent et Verdun.»