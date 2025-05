Guerre contre la Russie

«C'est inimaginable la condition des gens à Gaza. Il y a de plus en plus de pays qui disent: "Arrêtez cette histoire". Et on aimerait peut-être que le Canada, qui s'est prononcé avec la Grande-Bretagne et la France, aille plus loin aussi en menaçant de sanctions. C'est un langage que Monsieur Nétanyahou, le premier ministre, comprendrait si, entre autres, les États-Unis coupaient l'approvisionnement en armes à Israël, ne serait-ce que pendant une période.»