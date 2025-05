Des choses ont déjà été changées en éducation

«Ce sont six écoles qui sont des laboratoires qu'on a étudié, et ça, c'est unique. C'est la première fois au Canada qu'il y a six universités, trois québécoises et trois européennes, qui étudient ce qui a été fait. Au-delà de la bonne volonté, l'argent est-il mis au bon endroit pour valoriser l'éducation, la qualité de vie, diminuer le décrochage scolaire? On a parlé aux étudiants, aux professeurs, aux concierges et aux gens des services de garde. On a réalisé qu’il manquait d’écoute…»