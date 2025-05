Nouveau balado de Paul Arcand

«À l'époque, ça brasse à la Ville. Il y a eu une assemblée illégale des cols bleus. Ça se traduit par des mesures disciplinaires et des suspensions de 3-4 jours. Et lui doit gérer ça. Il le vit assez mal. Il pense de plus en plus à la retraite. Après une journée de travail où ça brasse un peu […], il rentre chez lui... La police a la preuve qu'il était chez lui jusqu'à 19h30 parce qu'il est au téléphone avec son conjoint René, qui se trouve à Trois-Rivières, à ce moment-là. Entre 19h30 et 23h, on ne sait pas ce qu'il a fait. […] Mais, il a été assassiné.»