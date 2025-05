Nouveau pape

«À l'annonce, j'ai été choqué. Avec tout ce qui se passe aux États-Unis, cette espèce de capitalisme outrancier, le colonialisme culturel, Make America Great Again... Est-ce qu'on était obligé d'ajouter la papauté à ça? Il me semblait que c'était indécent. Pourquoi avoir choisi lui? Il y en avait plein d'autres [des cardinaux]. C'est tout ce que vous pouviez faire? Après le choc passé, on commence à être plus sérieux et on regarde vraiment qui est ce personnage...»