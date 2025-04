Les Canadiens se rendront aux urnes ce lundi

«Le jour de l'élection, pour un parti, c'est une opération gigantesque. [...] La priorité numéro un, ça s'appelle le "GOTV", ça veut dire "Get Out the Vote", c'est une opération de mobilisation du vote. Donc, au cours des 35 derniers jours, tous les partis politiques font du pointage. On cogne à la porte ou on téléphone et on demande: "Est-ce qu'on peut compter sur votre appui?"»