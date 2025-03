Chaque point compte

Avec encore 16 matchs à jouer, l'espoir d'accéder aux séries éliminatoires demeure bien vivant pour le Canadien de Montréal.

Avec la victoire de samedi face aux Panthers de la Floride et la défaite des Rangers de New York dimanche face aux Oilers d'Edmonton dimanche, le club de Martin St-Louis demeure qu'à un point du deuxième rang parmi les équipes repêchées avec deux matchs en main sur New York.

Écoutez Yanick Bouchard qui met la table au micro de Patrick Lagacé pour la semaine importante à venir alors que le CH affrontera les Sénateurs d'Ottawa et les Islanders de New York, deux clubs qui font également partie de la course aux séries.

Autres sujets abordés