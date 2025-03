Défense de l'Europe

«On ne parle même plus d'une agression à l'endroit de l'Ukraine à Washington, on ne parle plus de ça du tout. Et au contraire, on parle d'ouverture, de négociations directes avec Poutine et M. Trump qui avait dit la semaine dernière : Moi, je veux le bien des deux pays, donc autant de Moscou que de l'Ukraine. On est vraiment dans un monde qui, pour les Européens, s'écroule. Et tout ça s'est passé en moins de deux mois.»