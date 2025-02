Elle publie le livre L'heureuse élue

«Dans mon livre, j'ai parlé à beaucoup de chercheurs et d'analystes politiques. Le monde municipal est le monde le moins bien documenté, si on le compare au provincial et au fédéral. Il y a très peu d'écrits et certainement pas de témoignages sur l'intérieur. Quand j'ai quitté, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. J'ai fait des suivis avec plusieurs messages d'élus au Québec qui m'ont écrit, qui étaient en détresse et qui ont été interpellés par mes propos, par mon histoire et que je suis allé rencontrer au Québec pour jaser.»