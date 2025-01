Arthur est actuellement en Louisiane

«Ç’a été très difficile à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Honnêtement, ils ont fait un bon travail. La problématique : ils sont très étroits d’esprit. Ils ont sur-drogué l’enfant et ont refusé de faire une trachéotomie. […] Aujourd’hui, il a pourtant reçu une trachéotomie, on a fait des traitements [dont de l’oxygène de plus et la chambre hyperbare] et on a réduit la sédation. L’enfant respire par lui-même.»