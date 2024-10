Louis Garneau visé par du «vandalisme numérique»

«Je suis triste parce que j'ai toujours aimé mes employés. Mais les Mexicains, depuis seize ans, je les comprends aussi dans la situation. Moi, je ne suis plus dans les opérations. Ça fait un an et demi. Je ne suis plus non plus depuis le mois de juin, salarié de Louis Garneau Sports. Alors je prends mes distances.»