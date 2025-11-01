Los Angeles bat Toronto 5 à 4

Le septième et ultime match de la Série mondiale était riche en moments inoubliables, samedi, au Rogers Centre à Toronto. Les Dodgers de Los Angeles y ont remporté leur deuxième championnat du monde de suite, battant les Blue Jays de Toronto par la marque de 5 à 4 en prolongation.

Les Blue Jays ont mené jusqu'en fin de la neuvième manche, mais la puissance offensive des Dodgers leur a soutiré un premier championnat en 32 ans. L'avenir est toutefois prometteur pour l'équipe canadienne qui, il y a un an, avait fini en dernière place de sa division. Les Dodgers forment la première organisation à remporter la Série mondiale deux années de suite depuis 2000.

Le déroulement de la rencontre

Les lanceurs partants pour ce duel historique étaient Shohei Ohtani des Dodgers et Max Scherzer des Blue Jays.

Au bas de la 3e manche, Bo Bichette a frappé un circuit au champ centre, envoyant George Springer, Vladimir Guerrero Jr et lui-même au marbre. Ainsi, les Blue Jays ont pris les devants 3 à 0. Ohtani a été chassé du monticule.

Lorsque les Dodgers sont arrivés au bâton par la suite, un sacrifice de Teoscar Hernandez a fait marquer Will Smith, réduisant l'écart avec l'équipe locale par un point: 3-1 Blue Jays.

Au bout de leurs sièges

En fin de 4e manche, le lanceur des Dodgers, Justin Wrobleski, a atteint Andres Gimenez avec un lancer: la tension étant à son comble, les bancs des deux équipes se sont vidés, mais seulement des mots ont été échangés entre les belligérants sur le terrain...

Au début de la 5e manche, Max Scherzer a dû remettre la balle à son gérant, après avoir accordé un coup sûr à Miguel Rojas. Le lanceur vétéran a quitté le terrain, chaudement ovationné par la foule à Toronto, n'ayant donné qu'un point aux Dodgers.

Les Dodgers se sont rapprochés des Blue Jays par un autre point, grâce au sacrifice de Daulton Varsho qui a permis à Mookie Betts de croiser le marbre, au début de la 6e manche: 3-2 Blue Jays. À la fin de cette manche, les Blue Jays ont répliqué, grâce au double d'Andres Gimenez qui a fait marquer un point par Ernie Clement.

Au moment de l'étirement, en 7e manche, Toronto menait par la marque de 4 à 2.

Au début de la 8e, Max Muncy a frappé un circuit en solo vers le champ droit contre Trey Yesavage, approchant les Dodgers à un point de leurs adversaires du Canada: 4-3 Blue Jays.

En 9e manche, Jeff Hoffman avait le devoir de retirer les derniers frappeurs des Dodgers. Avec un retrait, Miguel Rojas a frappé un circuit au champ gauche, égalisant la marque 4-4.

Des jeux tendus

Au tour des Blue Jays au bâton, contre l'as Yamamoto : Vladimir Guerrero Jr. a frappé une très longue balle au champ centre... qui n'a pas quitté les limites du terrain. Par la suite, il y a eu un jeu serré au marbre qui a été revu en reprise vidéo: le receveur Will Smith a sauvé son équipe avec le bout du pied, touchant le marbre à la dernière fraction de seconde, retirant Isiah Kiner-Falefa in extremis.

Au dernier retrait de la neuvième manche, les deux voltigeurs des Dodgers sont entrés en collision, au mur, au moment d'attraper la chandelle d'Ernie Clement des Blue Jays, alors que les buts étaient remplis. La marque est restée inchangée.

Pour la sixième fois de l'histoire du baseball majeur, le match ultime de la Série mondiale est allé en prolongation.

Au début de la 11e, Will Smith a frappé un circuit en solo au champ gauche: 5-4 Dodgers, leur première avance du match.

Il restait trois retraits à Yamamoto. Vladimir Guerrero Jr. a frappé un double au champ gauche. Un sacrifice de la part d'Isiah Kiner-Falefa l'a poussé au troisième but, mais un double jeu sur un bâton cassé d'Alejandro Kirk a scellé le championnat pour les Dodgers.

Sans surprise, Yoshinobu Yamamoto a été nommé Joueur le plus utile de la Série mondiale.