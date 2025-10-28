 Aller au contenu
Baseball
Guerrero fils et les Blue Jays ont le dessus face à Ohtani

par 98.5 Sports | Modifié le 28 octobre 2025 à 23:56

Vladimir Guerrero fils et Shohei Ohtani regardent filer la balle cognée par Guerrero pour un circuit de deux points en troisième manche. / AP/David J. Phillip

Visiblement, les joueurs des Blue Jays de Toronto ont moins souffert du marathon de 18 manches de la veille contre les Dodgers de Los Angeles.

Un circuit de deux points de Vladimir Guerrero fils aux dépens de Shohei Ohtani en troisième manche, mardi, a permis aux Blue Jays de prendre les devants et ils ont ajouté à leur avance afin de l'emporter 6-2 lors du quatrième match de la Série mondiale.

La série est égale 1-1 et la cinquième rencontre sera présentée mercredi soir, toujours à Los Angeles.

Outre le septième circuit de Guerrero en séries d'après-saison - un record d'équipe chez les Blue Jays -, Shane Bieber a été solide au monticule durant 5,1 manches pour les Blue Jays accordant seulement un point, quatre coups sûrs, trois buts sur balles et en retirant trois frappeurs sur des prises.

Bo Bichette, Andres Gimenez, Addison Barger et Ty France ont produit les autres points des vainqueurs.

Ohtani a permis quatre points mérités en six manches de travail après avoir disputé les 18 manches la veille.

Au bâton, il a présenté une fiche 0-en-3 et il a obtenu un but sur balles. 

