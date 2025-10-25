Match no 2 de la Série mondiale

L'ambiance de fête survoltée a pris fin à Toronto, alors que les Dodgers de Los Angeles ont remporté le deuxième match de la Série mondiale en battant les Blue Jays 5 à 1.

Les Dodgers de Los Angeles ont fermé la porte à la puissante offensive des Blue Jays qui les avait malmenés par la marque de 11-4 vendredi, grâce à une sortie étincelante du lanceur partant Yoshinobu Yamamoto: neuf manches complètes lancées, huit retraits sur des prises et quatre coups sûrs accordés.

Les visiteurs ont marqué le premier point de la rencontre, en début de 1re manche, avec un coup sûr de Daulton Varshon qui a poussé Freddie Freeman au marbre.

En troisième, les Blue Jays ont inscrit leur seul point de la rencontre, grâce à un sacrifice d'Alejandro Kirk.

Kevin Gausman a contrôlé l'offensive des Dodgers jusqu'en 6e manche. En 7e, Will Smith et Max Muncy ont frappé des circuits en solo, chassant le lanceur partant des Jays du monticule.

Enfin, une roulante à l'avant-champ de Will Smith a permis à Shohei Ohtani de marquer le 5e point des siens.

Les deux équipes se déplacent vers la Californie, le troisième match de la Série mondiale aura lieu lundi, à Los Angeles, dès 20h.

