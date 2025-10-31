La Série mondiale s'en va au 7e match

Les Blue Jays avaient une occasion en or pour remporter leur première Série mondiale en 32 ans, lors du match no. 6, à Toronto, devant leurs partisans. Hélas, les Dodgers n'ont pas dit leur dernier mot, en remportant la victoire 3 à 1, forçant la tenue d'une ultime rencontre: un match no. 7, samedi soir au Centre Rogers.

Les deux lanceurs partants, Yoshinobu Yamamoto pour les Dodgers et Kevin Gausman pour Toronto, ont connu d'excellentes premières manches, à la hauteur des attentes à leur égard.

Cela s'est gâté un peu au début de la troisième, lorsque Will Smith a envoyé Nathan Lukes au marbre avec un double au champ gauche. Avec les buts remplis et deux retraits, Mookie Betts a cogné une balle au champ gauche, permettant à Will Smith et à Shohei Ohtani de marquer: 3-0 pour les visiteurs.

Au bas de la troisième, les Blue Jays ont réduit l'avance des Dodgers par un point, grâce à un coup de canon de George Springer au champ centre, propulsant Addison Barger au marbre.

En somme, les deux lanceurs partants ont bien fait pendant six manches, lors du match no. 6: Yamamoto a accordé 5 coups sûrs aux Jays et retiré 6 frappeurs; Gausman a donné 3 coups sûrs aux Dodgers et retiré 8 frappeurs au bâton.

À partir de la septième, les deux enclos de lanceurs ont tenu le coup jusqu'en fin de neuvième. Le premier frappeur, Alejandro Kirk a été atteint sur le dos de la main gauche par un lancer. Il s'est fait remplacer par un coureur de substitut au premier but: Myles Straw.

Addison Barger a claqué une balle au fond du champ centre-gauche. Or, celle-ci s'est logée au bas du mur, provoquant un double règle de terrain, limitant la progression de Straw au troisième.

Trois retraits plus tard, les Dodgers ont soufflé un gros soupire de soulagement, ayant survécu à la dernière poussée offensive de leurs adversaires pour jouer une dernière fois en 2025. Le champagne des Blue Jays devra rester au frais.