Un grand chelem d'Addison Barger a été le fait saillant d'une sixième manche de neuf points, vendredi, et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Dodgers de Los Angeles 11-4 lors du premier match de la Série mondiale.

Daulton Varsho, avec un circuit de deux points pour créer l'égalité 2-2 en fin de quatrième manche, et Alejandro Kirk, trois frappeurs après Barger, avec une claque de deux points en sixième, ont également frappé la longue balle pour les Blue Jays qui ont cogné 14 coups sûrs dans le match.

Le partant des Jays Trey Yesavage a limité les dégâts en accordant deux points sur quatre coups sûrs en quatre manches. Il a retiré trois frappeurs sur des prises. La victoire est allée à Seranthony Dominguez (2-0) qui a été impeccable durant une manche et un tiers, retirant deux frappeurs au bâton.

Intouchable jusqu'ici durant les séries de fin de saison, le partant des Dodgers Blake Snell (3-1) a été rudoyé pour cinq points sur huit coups sûrs en cinq manches. Il a concédé trois buts sur balles et retiré quatre frappeurs au bâton.

Le deuxième match de la série aura lieu, samedi soir, à Toronto.