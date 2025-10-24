 Aller au contenu
Baseball
Série mondiale

Les Blue Jays écrasent les Dodgers 11-4 en lever de rideau

par 98.5 Sports | Modifié le 25 octobre 2025 à 00:00

Les Blue Jays écrasent les Dodgers 11-4 en lever de rideau
Addison Barger regarde filer la balle qui va confirmer son grand chelem en sixième manche / AP/David J. Phillip

Un grand chelem d'Addison Barger a été le fait saillant d'une sixième manche de neuf points, vendredi, et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Dodgers de Los Angeles 11-4 lors du premier match de la Série mondiale.

Daulton Varsho, avec un circuit de deux points pour créer l'égalité 2-2 en fin de quatrième manche, et Alejandro Kirk, trois frappeurs après Barger, avec une claque de deux points en sixième, ont également frappé la longue balle pour les Blue Jays qui ont cogné 14 coups sûrs dans le match.

Le partant des Jays Trey Yesavage a limité les dégâts en accordant deux points sur quatre coups sûrs en quatre manches. Il a retiré trois frappeurs sur des prises. La victoire est allée à Seranthony Dominguez (2-0) qui a été impeccable durant une manche et un tiers, retirant deux frappeurs au bâton.

Intouchable jusqu'ici durant les séries de fin de saison, le partant des Dodgers Blake Snell (3-1) a été rudoyé pour cinq points sur huit coups sûrs en cinq manches. Il a concédé trois buts sur balles et retiré quatre frappeurs au bâton.

Le deuxième match de la série aura lieu, samedi soir, à Toronto.

Vous aimerez aussi

Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Le Québec maintenant
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
0:00
5:20
Êtes-vous envahis par la frénésie des Blue Jays?
La commission
Êtes-vous envahis par la frénésie des Blue Jays?
0:00
14:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.