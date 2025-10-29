Un record pour une recrue: 12 retraits au bâton

Davis Schneider et Vladimir Guerrero jr. ont donné le ton avec des circuits successifs dès la première manche et Trey Yesavage a ensuite dominé au monticule, mercredi, pour mener les Blue Jays de Toronto à une victoire de 6-1 contre les Dodgers, à Los Angeles, dans le cinquième match de la Série mondiale.

Les Blue Jays ont désormais les devants 3-2 dans la série et ils auront l'occasion de remporter le troisième titre de leur histoire, vendredi soir, à Toronto.

L'avance de 2-0 procurée par Schneider et Guerrero - avec son huitième circuit des séries éliminatoires - a suffi à Yesavage qui n'a accordé qu'un point sur trois coups sûrs en sept manches, retirant au passage 12 frappeurs sur des prises. Un record de la Série mondiale pour un lanceur recrue.

Il n'a permis aucun but sur balles. Uniquement un circuit en solo à Kiké Hernandez, en troisième manche.

Ernie Clement, Bo Bichette et Isah Kiner-Falefa ont permis d'inscrire trois autres points pour les vainqueurs, le dernier étant le résultat d'une balle passée.

Le partant des Dodgers, Blake Snell, a permis cinq points sur autant de coups sûrs en 6,2 manches, dont deux circuits, avec quatre buts sur balles et sept retraits au bâton.