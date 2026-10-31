Est-ce que la question monétaire aurait poussé Nikita Kucherov à annoncer qu'il ne re-signerait pas avec le Lightning de Tampa Bay?

L'attaquant russe a aussi déclaré qu'il souhaitait être échangé à une autre équipe de la ligue alors que les contrats atteignent des records dans la Ligue nationale.

Julien BriseBois aura donc une décision importante à prendre dans les prochaines semaines et devra choisir entre se séparer de son joueur d’expérience et investir dans la relève.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, samedi, avant la troisième période du match entre les Canadiens et les Penguins.

L’analyste rappelle que Kucherov fait partie du groupe très sélect des 18 joueurs qui ont participé à au moins 600 matchs tout en marquant au moins un point par rencontre dans la Ligue nationale.