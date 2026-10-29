 Aller au contenu
Un voyage «extraordinaire» selon St-Louis

«C'est toujours surprenant de sortir 4-0 sur la route» -Phillip Danault

par 98.5 Sports

0:00
10:01

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 octobre 2026 23:19

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C'est toujours surprenant de sortir 4-0 sur la route» -Phillip Danault
Jake Evans et Phillip Danault après le but d'assurance des Canadiens. / AP/Tony Gutierrez

Écoutez les commentaires de Phillip Danault, le point de presse de Martin St-Louis et le sommaire de Martin McGuire après la victoire de 5-2 des Canadiens de Montréal contre les Stars de Dallas.

Vous aimerez aussi

La liste d'équipes ciblées par Dylan Larkin pourrait-elle s'élargir?
Les amateurs de sports
La liste d'équipes ciblées par Dylan Larkin pourrait-elle s'élargir?
0:00
17:13
Le retour de Dobes et des avances protégées pour le Tricolore
Le hockey des Canadiens
Le retour de Dobes et des avances protégées pour le Tricolore
0:00
1:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Il y a un sentiment d'unité: l'équipe répond dans l'adversité» -Dany Dubé
Rattrapage
Quatre victoires sans Suzuki et Demidov
«Il y a un sentiment d'unité: l'équipe répond dans l'adversité» -Dany Dubé
La clause de non mouvement doit disparaître
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
La clause de non mouvement doit disparaître
«Jouer dans une équipe comme ici, c'est vraiment spécial» -David Perron
Rattrapage
Les Stars, plutôt que la retraite
«Jouer dans une équipe comme ici, c'est vraiment spécial» -David Perron
Le retour de Dobes et des avances protégées pour le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le retour de Dobes et des avances protégées pour le Tricolore
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En troisième période contre les Blues
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Jacob Fowler: «Un aplomb hors du commun» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
99 arrêts sur 101 tirs en trois matchs
Jacob Fowler: «Un aplomb hors du commun» -Dany Dubé
Que se passe-t-il avec Matthew Knies?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Que se passe-t-il avec Matthew Knies?
«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé
Rattrapage
Les matchs de la LNH en Europe
«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé
«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jacob Fowler encore devant le filet
«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault
Jacob Fowler fumant dans la victoire face aux Jets
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Classique Héritage
Jacob Fowler fumant dans la victoire face aux Jets
Le sommaire du match Canadiens-Jets
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 2 à 1
Le sommaire du match Canadiens-Jets
«C'est un autre test qu'on a bien réussi» -Mike Matheson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 2 à 1 contre les Jets
«C'est un autre test qu'on a bien réussi» -Mike Matheson
Patinoires réfrigérées: la solution pour relancer le hockey au Québec ?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Patinoires réfrigérées: la solution pour relancer le hockey au Québec ?
Entrevue avec David Desharnais et David Savard
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Entrevue avec David Desharnais et David Savard