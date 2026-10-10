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Le hockey des Canadiens

Un premier affrontement cette saison face à des Red Wings qui en arrachent

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 10 octobre 2026 19:35

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Un premier affrontement cette saison face à des Red Wings qui en arrachent
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez l'émission d'avant-match de la rencontre Red Wings-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Les sujets discutés:

  • Dylan Larkin et Simon Edvinsson: les Red Wings vivent aussi des turbulences cette saison;
  • Deux clubs en difficulté: «Les joueurs doivent garder un jeu simple» -Dany Dubé;
  • Retour sur la transaction de Jayden Struble aux Predators de Nashville;
  • Les commentaires de Martin St-Louis et d'Arber Xhekaj à la suite de la transaction;
  • Fowler obtient un deuxième départ de suite: un message pour Jakub Dobes?;
  • Mike Matheson voudra rebondir après son erreur coûteuse face aux Predators;
  • Malgré les défaites, la cohésion entre les trios est là. Les commentaires de Cole Caufield à ce sujet;
  • Le point sur les rumeurs: Dylan Larkin ne souhaite pas jouer au Canada;
  • Les commentaires d'avant-match des joueurs du Tricolore.

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