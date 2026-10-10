Le hockey des Canadiens

Écoutez l'émission d'avant-match de la rencontre Red Wings-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Les sujets discutés:
- Dylan Larkin et Simon Edvinsson: les Red Wings vivent aussi des turbulences cette saison;
- Deux clubs en difficulté: «Les joueurs doivent garder un jeu simple» -Dany Dubé;
- Retour sur la transaction de Jayden Struble aux Predators de Nashville;
- Les commentaires de Martin St-Louis et d'Arber Xhekaj à la suite de la transaction;
- Fowler obtient un deuxième départ de suite: un message pour Jakub Dobes?;
- Mike Matheson voudra rebondir après son erreur coûteuse face aux Predators;
- Malgré les défaites, la cohésion entre les trios est là. Les commentaires de Cole Caufield à ce sujet;
- Le point sur les rumeurs: Dylan Larkin ne souhaite pas jouer au Canada;
- Les commentaires d'avant-match des joueurs du Tricolore.