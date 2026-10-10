Victoire de 1-0 en tirs de barrage

Écoutez les échos de vestiaire suivi du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens face aux Red Wings, samedi.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- Sur les trois buts refusés: «On a été résilient. On joue du bon hockey, mais on dirait que c'est difficile de se faire récompenser. On se fait tester mentalement»;
- Sur sa décision de ne pas contester le but refusé de Zachary Bolduc: «J'aimais comment on jouait et je ne voulais pas leur donner un autre avantage numérique»;
- «[Fowler] nous a prouvé que c'était une bonne décision de lui donner le départ ce soir»;
- À propos du retour de Kaiden Guhle: «Il amène un peu de tout. Tu le remarques quand il est sur la glace».