Victoire de 4-3 contre les Sabres

Cinq mois après les avoir éliminés en demi-finale de l'Association de l'est, les Canadiens de Montréal ont de nouveau vaincu les Sabres de Buffalo, mardi, au Centre Bell.

Cole Caufield, Alexandre Texier et Zachary Bolduc ont tous touché la cible en tirs de barrage et le Tricolore l'a emporté 4-3.

Les hommes de Martin St-Louis avaient la situation bien en mains avec une avance de 3-1 après deux périodes de jeu, mais deux buts en 61 secondes des Sabres (3-3-1, 7 points) en début de troisième période ont tout remis en question.

Après le premier but de la rencontre d'Olen Zellweger (1er, 2e), Lane Hutson (1er), Cole Caufiled (3e) et Josh Anderson (2e) avaient donné un coussin de deux buts aux Canadiens qui a été effacé par la deuxième réussite de Zellweger et du but égalisateur de Josh Norris (1er).

Les tireurs du Bleu-Blanc-Rouge (3-2-1, 7 points) ont toutefois poivré Ukko-Pekka Luukkonen volonté lors des tirs de barrage pour une deuxième victoire de la sorte en trois jours.

Hutson et Caufied bouclent la rencontre avec un but et une mention d'aide, tandis que Slafkovsky a récolté deux passes.

Jacob Fowler, qui amorçait un troisième match de suite, a repoussé 15 des 17 tirs dirigé.s vers lui. Tous les buts qu'il a accordé`s l'ont été sur des tirs déviés... par ses propres défenseurs (deux fois Adam Engström, une fois Hutson).

Les Canadiens seront à Washington, mercredi soir, pour affronter les Capitals.

Pas le départ voulu

Il y a un peu plus de deux minutes d'écoulées quand une rondelle déviée plus d'une fois - il faudrait voir la reprise - se fraie un chemin dans le filet de Fowler.

Moment de frayeur quelques minutes plus tard lorsqu'un joueur des Sabres tombe sur la jambe de l'un des juges de ligne qui devra retraiter au vestiaire, blessé.

Les Canadiens écopent d'une pénalité pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire, mais Fowler et l'unité défensive résistent.

Le Tricolore a une chance en or lorsque Josh Anderson intercepte une rondelle et s'offre un deux contre un (contre zéro?) avec Chris Kreider. De Anderson à Kreider et puis à Anderson, mais Ukko-Pekka Luukkonen fait un arrêt sensationnel de la mitaine.

Une pénalité décernée à Zellweger - pour avoir fait trébucher Juraj Slafkovsky - place les Canadiens en avantage d'un homme et une autre à Louis Crevier - pour avoir retardé le match - offre en définitive un cinq contre trois au Tricolore.

Et Lane Hutson crée l'égalité à 14:28, en lançant au filet plutôt qu'en faisant une passe...