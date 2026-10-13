Victoire de 4-3 contre les Sabres

Cinq mois après les avoir éliminés en demi-finale de l'Association de l'est, les Canadiens de Montréal ont de nouveau vaincu les Sabres de Buffalo, mardi, au Centre Bell.
Cole Caufield, Alexandre Texier et Zachary Bolduc ont tous touché la cible en tirs de barrage et le Tricolore l'a emporté 4-3.
Les hommes de Martin St-Louis avaient la situation bien en mains avec une avance de 3-1 après deux périodes de jeu, mais deux buts en 61 secondes des Sabres (3-3-1, 7 points) en début de troisième période ont tout remis en question.
Après le premier but de la rencontre d'Olen Zellweger (1er, 2e), Lane Hutson (1er), Cole Caufiled (3e) et Josh Anderson (2e) avaient donné un coussin de deux buts aux Canadiens qui a été effacé par la deuxième réussite de Zellweger et du but égalisateur de Josh Norris (1er).
Les tireurs du Bleu-Blanc-Rouge (3-2-1, 7 points) ont toutefois poivré Ukko-Pekka Luukkonen volonté lors des tirs de barrage pour une deuxième victoire de la sorte en trois jours.
Hutson et Caufied bouclent la rencontre avec un but et une mention d'aide, tandis que Slafkovsky a récolté deux passes.
Jacob Fowler, qui amorçait un troisième match de suite, a repoussé 15 des 17 tirs dirigé.s vers lui. Tous les buts qu'il a accordé`s l'ont été sur des tirs déviés... par ses propres défenseurs (deux fois Adam Engström, une fois Hutson).
Les Canadiens seront à Washington, mercredi soir, pour affronter les Capitals.
Pas le départ voulu
Il y a un peu plus de deux minutes d'écoulées quand une rondelle déviée plus d'une fois - il faudrait voir la reprise - se fraie un chemin dans le filet de Fowler.
Moment de frayeur quelques minutes plus tard lorsqu'un joueur des Sabres tombe sur la jambe de l'un des juges de ligne qui devra retraiter au vestiaire, blessé.
Les Canadiens écopent d'une pénalité pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire, mais Fowler et l'unité défensive résistent.
Le Tricolore a une chance en or lorsque Josh Anderson intercepte une rondelle et s'offre un deux contre un (contre zéro?) avec Chris Kreider. De Anderson à Kreider et puis à Anderson, mais Ukko-Pekka Luukkonen fait un arrêt sensationnel de la mitaine.
Une pénalité décernée à Zellweger - pour avoir fait trébucher Juraj Slafkovsky - place les Canadiens en avantage d'un homme et une autre à Louis Crevier - pour avoir retardé le match - offre en définitive un cinq contre trois au Tricolore.
Et Lane Hutson crée l'égalité à 14:28, en lançant au filet plutôt qu'en faisant une passe...
Le Tricolore n'ajoute pas à la marque et résiste une fois de plus en désavantage numérique. On en reste là pour les premières vingt minutes.
Les Canadiens frappent encore plus vite en début du deuxième tiers que les Sabres ne l'ont fait au premier vingt.
Il suffit d'une fraction de seconde pour que Cole Caufield batte de vitesse le gardien des Sabres dans son déplacement: 2-1 après 1:19.
Deuxième moment de frayeur de la rencontre, lorsque Noah Dobson est atteint d'une rondelle au visage déviée par le bâton de Slafkovsky.
Le défenseur reste un instant allongé sur le ventre sur la patinoire avant de se relever par lui-même et de se diriger au vestiaire.
Le Tricolore fait chou blanc lors d'une pénalité à Justin Danforth, mais il poursuit sa domination territoriale tous azimuts.
On pense que la période va se terminer ainsi, lorsque Lane Hutson sert une passe lumineuse du revers à Anderson, qui dégaine comme s'il était Caufiled: 3-1 pour les Canadiens avec 50 secondes à écouler à l'engagement.
Alexandre Texier est stoppé lors d'une échappée en début d'engagement et les Sabres en profitent pour réduire l'écart quelques minutes plus tard, à 4:24, par l'entremise de Josh Norris.
La remontée est complétée 61 secondes plus tard lorsqu'une rondelle se faufile dans la circulation lourde: c'est 3-3. Le but va à Zellweger, son deuxième du match.
Après des élans partagés par la suite, personne n'arrive à trancher le débat en temps réglementaire et les deux équipes devront travailler un peu plus longtemps ce soir.
Jeu d'échecs
La prolongation ressemble à une partie d'échecs durant laquelle le Tricolore contrôle le jeu. Une seule réelle chance de marquer: celle de Zachary Bolduc, lancé en échappée grâce à une belle passe de Lane Hutson, mais le gardien résiste.
Slafkovsky est puni avec 32 secondes à disputer à la prolongation, mais les Sabres n'arrivent pas à marquer à quatre contre trois, notamment en raison d'un plongeon parfait d'Alexandre Carrier.