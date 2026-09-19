Le hockey des Canadiens

Après une longue pause estivale, les partisans retrouveront leurs joueurs préférés alors que les Canadiens reçoivent les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, au Centre Bell, pour le premier match du calendrier préparatoire.
Il s'agit d'un programme double, puisque l'équipe «B» du Tricolore jouera simultanément du côté de Toronto face à l'équipe «A» des Leafs, qui comprend Auston Matthews et le premier choix du dernier repêchage, Gavin McKenna.
Les partisans pourront être témoins des premiers coups de patin du nouveau venu, Chris Kreider, qui disputera un premier match dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Depuis le début du camp d'entraînement, l'ailier de 35 ans a été placé aux côtés de Nick Suzuki et de Cole Caufield sur le premier trio de l'équipe. À voir si Martin St-Louis préservera ce trio ou s'il sera tenté de jumeler le vétéran à de jeunes joueurs.
Justement, du côté des recrues qui seront en uniforme ce soir, on retrouve le centre de 22 ans Owen Beck, l'ailier format géant de 21 ans, Tyler Thorpe, ainsi que Sasha Pastujov, acquis des Ducks au courant de l'été en retour de Sean Farrell. Le défenseur David Reinbacher et l'ailier Florian Xhekaj auront quant à eux la chance de se démarquer dans la Ville Reine.
Devant le filet, Jakub Dobes et Jacob Fowler auront respectivement droit à 30 minutes de jeu à Montréal, alors que Samuel Montembeault et Kaapo Kahkonen feront de même à Toronto.
Écoutez le match préparatoire entre les Maple Leafs et les Canadiens à Montréal, samedi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média
Déroulement de la rencontre
Première période
Les partisans sont heureux de retrouver leur équipe et le font entendre dès que la rondelle touche la glace.
Dans les premières minutes, le défenseur Arber Xhekaj rappelle à tout le monde pourquoi l'organisation a décidé de lui octroyer un nouveau contrat en distribuant plusieurs bonnes mises en échec aux attaquants des Maple Leafs.
À 3:29 de la première période, Jared Davidson obtient la première chance de marquer du CH alors qu'il décoche un lancer du poignet dans la zone payante, mais son tir est dévié dans les gradins.
But! À 4:27, Juraj Slafkovksky inscrit le premier but de ce calendrier préparatoire en faisant dévier un lancer de la pointe du défenseur Luke Mittelstadt.
Les esprits s'échauffent ensuite: Lucas Condotta assène une solide mise en échec à l'ancien du Tricolore Michael Pezzetta. Le joueur du CH est chassé sur la séquence, mais Pezzetta décide de laisser tomber les gants. Le joueur des Leafs écope de 10 minutes d'inconduite pour avoir été l'instigateur du combat.
Décidemment, la saison s'annonce tendue entre les deux formations. À 9:31, Teddy Blueger décide de s'en prendre à Ethan Samson et laisse tomber les gants contre le jeune défenseur. L'attaquant des Maple Leafs est chassé du match pour conduite antisportive et offre un premier avantage numérique aux Canadiens.
À 12:29, Ivan Demidov, laissé seul sur le flanc droit, se fait voler un but certain par le gardien Artur Akhtyamov, qui effectue un arrêt impossible de la mitaine.
Le sifflet se fait entendre: les Maple Leafs se font prendre avec trop de joueurs sur la patinoire. Double avantage numérique pour le Tricolore.
But! Il n'en fallait pas plus pour que l'attaque massive des Canadiens en profite. À 12:04, Ivan Demidov ne rate pas sa chance cette fois et trouve le fond du filet avec un puissant tir sur réception.
À 18:48, Olivier Kapanen est chassé pour avoir fait trébucher Troy Stecher.
Après 20 minutes de jeu, les Canadiens ont pris les devants 2 à 0 face aux Maple Leafs au Centre Bell. Le CH a dominé dans la colonne des tirs au but avec 13 lancers contre 2.
À Toronto, la marque est toujours de 0 à 0 et on compte 8 tirs au but de chaque côté.
Deuxième période
À 1:56, l'attaquant Sasha Pastujov est puni pour bâton élevé à l'endroit de Noah Chadwick et offre un premier avantage numérique aux Maple Leafs.
L'attaque massive des Leafs bourdonne devant la cage de Jakub Dobes, privé de son bâton, et Henrik Rybinski profite d'une rondelle libre devant le filet pour inscrire les visiteurs au pointage, à 3:56.
À 6:38, Alex Belzile se fait prendre pour avoir fait trébucher Ryan Tverberg à la mise au jeu.
Après une domination nette du Tricolore en première période, le vent semble tranquillement tourner en faveur des Maple Leafs: Oliver Ekman-Larsson crée l'égalité à 8:30.
Avec 10 minutes à faire au deuxième engagement, Jacob Fowler prend le relais de Jakub Dobes devant le filet. Même chose du côté des Leafs, qui envoient le Slovaque Samuel Hlavaj devant la cage.
À 16:21, Marc Johnstone récupère une rondelle libre devant le filet et inscrit un troisième but sans réplique pour les Leafs.
Après 40 minutes de jeu, les Maple Leafs sont parvenus à combler un déficit de deux buts pour prendre les devants 3 à 2. Les visiteurs ont obtenu 13 tirs au but contre 6 pour le Tricolore.
Du côté de Toronto, c'est l'égalité 1 à 1. Phillip Danault a trouvé le fond du filet pour le CH.
Troisième période
Le CH semble avoir retrouvé son énergie de la première période et dicte le rythme du jeu dans les premiers instants de la troisième période.
But! À 3:22, Lane Hutson profite d'une belle séquence en zone offensive du troisième trio pour décocher un tir du poignet dans l'enclave qui bat Samuel Hlavaj.