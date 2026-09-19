Le hockey des Canadiens

Après une longue pause estivale, les partisans retrouveront leurs joueurs préférés alors que les Canadiens reçoivent les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, au Centre Bell, pour le premier match du calendrier préparatoire.

Il s'agit d'un programme double, puisque l'équipe «B» du Tricolore jouera simultanément du côté de Toronto face à l'équipe «A» des Leafs, qui comprend Auston Matthews et le premier choix du dernier repêchage, Gavin McKenna.

Les partisans pourront être témoins des premiers coups de patin du nouveau venu, Chris Kreider, qui disputera un premier match dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Depuis le début du camp d'entraînement, l'ailier de 35 ans a été placé aux côtés de Nick Suzuki et de Cole Caufield sur le premier trio de l'équipe. À voir si Martin St-Louis préservera ce trio ou s'il sera tenté de jumeler le vétéran à de jeunes joueurs.

Justement, du côté des recrues qui seront en uniforme ce soir, on retrouve le centre de 22 ans Owen Beck, l'ailier format géant de 21 ans, Tyler Thorpe, ainsi que Sasha Pastujov, acquis des Ducks au courant de l'été en retour de Sean Farrell. Le défenseur David Reinbacher et l'ailier Florian Xhekaj auront quant à eux la chance de se démarquer dans la Ville Reine.

Devant le filet, Jakub Dobes et Jacob Fowler auront respectivement droit à 30 minutes de jeu à Montréal, alors que Samuel Montembeault et Kaapo Kahkonen feront de même à Toronto.

Écoutez le match préparatoire entre les Maple Leafs et les Canadiens à Montréal, samedi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média