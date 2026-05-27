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Finale de l'Association de l'Est

Le blitz du 4e match Canadiens-Hurricanes

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 27 mai 2026 23:31

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le blitz du 4e match Canadiens-Hurricanes
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez le blitz du 4e match Canadiens-Hurricanes de la finale de l'Association de l'Est de la LNH.

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