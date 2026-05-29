Les Canadiens éliminés par les Hurricanes

Au moment de l'enregistrement de ce commentaire de Dany Dubé, c'était 5 à 0 après 40 minutes de jeu à Raleigh.

C'est donc dans une ambiance de fin de séries et de bilan de fin de saison que Dany Dubé a livré son commentaire.

Oui, la défaite s'annonce très dure, mais la saison 2025-2026 n'est pas à reléguer aux oubliettes. Les Canadiens sont encore une jeune équipe et le plan de reconstruction n'est pas terminé.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, suivi des interventions de Martin McGuire et de Jérémie Rainville, vendredi soir.