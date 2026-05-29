 Aller au contenu
Les Canadiens éliminés par les Hurricanes

«Ça demeure très significatif et très encourageant pour la suite des choses»

par 98.5

0:00
8:39

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 mai 2026 22:08

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Ça demeure très significatif et très encourageant pour la suite des choses»
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Au moment de l'enregistrement de ce commentaire de Dany Dubé, c'était 5 à 0 après 40 minutes de jeu à Raleigh.

C'est donc dans une ambiance de fin de séries et de bilan de fin de saison que Dany Dubé a livré son commentaire.

Oui, la défaite s'annonce très dure, mais la saison 2025-2026 n'est pas à reléguer aux oubliettes. Les Canadiens sont encore une jeune équipe et le plan de reconstruction n'est pas terminé.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, suivi des interventions de Martin McGuire et de Jérémie Rainville, vendredi soir.

Autres sujets abordés

  • Les partisans en Caroline se moquent gentiment de Montréal en chantant le « Olé Olé » au Lenovo Center.
  • Jakub Dobes atteint un plateau que seuls des gardiens d'élite ont réussi auparavant.
  • Quels seront les gardiens des Canadiens en 2026-2027?

Vous aimerez aussi

La Victoire défile avec la coupe Walter dans les rues de Montréal
Signé Lévesque
La Victoire défile avec la coupe Walter dans les rues de Montréal
0:00
2:06
CH éliminé: quel bilan faire de cette saison?
Signé Lévesque
CH éliminé: quel bilan faire de cette saison?
0:00
7:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Il y a beaucoup de victoires dans ce qu'on a fait cette année» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens sont éliminés par les Hurricanes
«Il y a beaucoup de victoires dans ce qu'on a fait cette année» -Martin St-Louis
Le blitz du 5e match Canadiens-Hurricanes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de l'Association de l'Est
Le blitz du 5e match Canadiens-Hurricanes
«C'est la conclusion d'une saison qui fut certainement très intéressante»
Rattrapage
Les Canadiens éliminés par les Hurricanes
«C'est la conclusion d'une saison qui fut certainement très intéressante»
«Tu peux regarder ça comme une montagne, mais c'est un match» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Tricolore peut-il gagner, vendredi?
«Tu peux regarder ça comme une montagne, mais c'est un match» -Martin St-Louis
«Même joueurs, même alignement, même résultat» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, 4e match
«Même joueurs, même alignement, même résultat» -Dany Dubé
Le blitz du 4e match Canadiens-Hurricanes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de l'Association de l'Est
Le blitz du 4e match Canadiens-Hurricanes
John Tortorella fera-t-il comme plusieurs de ses prédécesseurs?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
John Tortorella fera-t-il comme plusieurs de ses prédécesseurs?
Est-ce que les Maple Leafs vont échanger leur premier choix?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité de la LNH
Est-ce que les Maple Leafs vont échanger leur premier choix?
Les Canadiens devront montrer de quel bois ils se chauffent
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, 4e match
Les Canadiens devront montrer de quel bois ils se chauffent
«À la ligne bleue, on n'a pas fait de bonnes lectures» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, troisième match
«À la ligne bleue, on n'a pas fait de bonnes lectures» -Martin St-Louis
«Ils ont triplé les tirs du Canadien à cinq contre cinq» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, 3e match
«Ils ont triplé les tirs du Canadien à cinq contre cinq» -Dany Dubé
Le blitz du troisième match Canadiens-Hurricanes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de l'Association de l'Est
Le blitz du troisième match Canadiens-Hurricanes
L'émergence rapide de Dobes va permettre aux Canadiens de s'améliorer ailleurs
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
L'émergence rapide de Dobes va permettre aux Canadiens de s'améliorer ailleurs
La Victoire aura surmonté tous les obstacles
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Première coupe Walter
La Victoire aura surmonté tous les obstacles