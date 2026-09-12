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Chronique culturelle

Une ovation record de 25 minutes à la Mostra de Venise

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 septembre 2026 09:53

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Une ovation record de 25 minutes à la Mostra de Venise
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Un moment historique est survenu au festival de la Mostra de Venise, où le documentaire Naza a reçu une ovation debout retentissante d'une durée de 25 minutes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Ce long-métrage coup de poing d'une intensité remarquable bat ainsi le précédent record historique des festivals de cinéma, qui était détenu depuis 2006.

Autre sujet abordé;

  • L'aéroport de Nashville rebaptisé en l'honneur de la légende Dolly Parton.

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