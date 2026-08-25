La relance de la guerre tarifaire avec les États-Unis risque fort bien de provoquer une nouvelle vague de boycott des produits américains.

Mais jusqu’où êtes-vous prêts à aller? Le boycott pourrait également nuire à l’économie québécoise...

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, expliquer pourquoi, à l’émission L'instinct Marie-Eve, mardi.