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Jusqu’où êtes-vous prêts à aller?

Boycott des produits américains: une distinction importante à faire

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 25 août 2026 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Boycott des produits américains: une distinction importante à faire
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

La relance de la guerre tarifaire avec les États-Unis risque fort bien de provoquer une nouvelle vague de boycott des produits américains. 

Mais jusqu’où êtes-vous prêts à aller? Le boycott pourrait également nuire à l’économie québécoise...

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, expliquer pourquoi, à l’émission L'instinct Marie-Eve, mardi.

«Il faut distinguer les produits qui émanent de l’économie américaine, qui sont produits, fabriqués aux États-Unis et qui arrivent ici versus des organisations qui ont des emplois ici, des magasins, des fournisseurs, du transport, des entrepôts, des loyers, des investissements ici au pays, ici au Québec. [...] Donc, je pense qu’il faut faire la distinction entre l’origine d’une bannière et où elle est implantée et l’impact qu’elle a sur l’économie d’ici. »

Michel Rochette

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