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Profilage racial au Québec

Seize policiers suspendus: Montréal-Nord sous tension

par Cogeco Media | Modifié le 16 juin 2026 à 11:33

Seize policiers suspendus: Montréal-Nord sous tension
Le poste de police 39 du SPVM / Cogeco Média

À écouter

Profilage racial: «Tu vois un policier, t'as une petite boule dans le cœur»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
11:05

Le Québec traverse une crise profonde suite à la suspension de seize policiers du SPVM à Montréal-Nord pour des comportements racistes.

L'animateur Patrick Lagacé expose le désespoir des citoyens, marqué par des manifestations populaires.

Il reçoit le témoignage bouleversant de Stanley Bastien, un entrepreneur noir intercepté plus de 40 fois sans aucune infraction, qui craint désormais pour ses adolescents. 

À écouter

Policiers accusés de racisme: la communauté exprime son désespoir

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
4:59

De leur côté, les animateurs Jérôme Landry et Marie-Eve Tremblay s'interrogent sur la crédibilité de l'ensemble du corps policier.

À écouter

Police et racisme: un débat nécessaire qui secoue le Québec

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
0:00
26:05

Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers, révèle que le syndicat était au courant de signalements dès la fin 2025, tout en s'opposant à une enquête publique.

À écouter

«Fin 2025, on a commencé à recevoir des informations» -Yves Francœur

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
15:07

À écouter

Profilage racial: «Ce n’est pas un geste unique» selon un expert

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
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8:03

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