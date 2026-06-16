Profilage racial au Québec

Le Québec traverse une crise profonde suite à la suspension de seize policiers du SPVM à Montréal-Nord pour des comportements racistes.

L'animateur Patrick Lagacé expose le désespoir des citoyens, marqué par des manifestations populaires.

Il reçoit le témoignage bouleversant de Stanley Bastien, un entrepreneur noir intercepté plus de 40 fois sans aucune infraction, qui craint désormais pour ses adolescents.