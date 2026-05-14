Le «message» de Dobes à ses coéquipiers

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Sabres de Buffalo 6-3, jeudi, lors du cinquième match de la demi-finale d'Association de l'Est.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé et de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les mains magiques de Lane Hutson et la charge de Phillip Danault ont mené au but de Josh Anderson;
- Pour une deuxième fois dans la série, des pénalités de Tage Thompson coûtent le match aux Sabres;
- Jake Evans, en deuxième période, a fait des jeux qui ont fait basculer le match;
- La vitesse d'exécution de la passe de Juraj Slafkovsky à Nick Suzuki et le tir de ce dernier pour le 5e but du Tricolore;
- «Ce qui m'a surpris, on a eu deux matchs dans un»;
- «Dobes n'a pas été bon en première période, mais s'est un bagarreur».
- «Le message qu'il envoie à ses coéquipiers, c'est: «Je ne vous lâcherai pas. C'est puissant. Je vais vous tenir là»;
- Même à six contre cinq et à six contre quatre en plus de six minutes, les Sabres n'ont pu marquer en troisième période.