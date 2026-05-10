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Table ronde 3e match Canadiens-Sabres

«J'ai revu les Sabres de Buffalo d'avant le 9 décembre» -Éric Hoziel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 10 mai 2026 18:06

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«J'ai revu les Sabres de Buffalo d'avant le 9 décembre» -Éric Hoziel
Les Canadiens l'ont emporté à Buffalo, vendredi. / AP/Jeffrey T. Barnes

À moins d'une heure du troisième match entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, l'animateur Mario Langlois nous propose une autre table ronde consacrée aux Canadiens de Montréal.

Écoutez la table ronde des séries éliminatoires avec Mario Langlois, Stéphane Waite, Denis Gauthier, Éric Hoziel et Louis Domingue.

Les sujets discutés

  • Selon Louis Domingue, l’organisation des Canadiens n'a pas perdu le cap lors de la date limite des échanges et n'a pas dérogé de son plan;
  • Éric Hoziel note que les Sabres vus lors du 2e match ressemblaient à ceux d'avant leur poussée irrésistible amorcée le 9 décembre;
  • L’importance du jeu défensif, des tirs bloqués et des mises au jeu;
  • On compare la stabilité émotionnelle des Canadiens jusqu'ici;
  • Le développement de Jacob Fowler
  • L'impact du leadership et les discours inspirants de Martin St-Louis sur l’équipe.
Éric Hoziel, Louis Domingue, Mario Langlois, Dennis Gauthier et Stéphane Waite/Cogeco Media

Source: Éric Hoziel, Louis Domingue, Mario Langlois, Dennis Gauthier et Stéphane Waite/Cogeco Media

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