Table ronde 3e match Canadiens-Sabres

À moins d'une heure du troisième match entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, l'animateur Mario Langlois nous propose une autre table ronde consacrée aux Canadiens de Montréal.

Écoutez la table ronde des séries éliminatoires avec Mario Langlois, Stéphane Waite, Denis Gauthier, Éric Hoziel et Louis Domingue.

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