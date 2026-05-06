La composition des trios à revoir

Les Canadiens de Montréal s'inclinent 4-2 en lever de rideau de leur série de deuxième tour contre les Sabres de Buffalo.
Écoutez les commentaires de l'analyste Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets abordés
- La difficulté de se relancer après une longue série émotive;
- «En bon québécois, on n'était pas sharp»;
- «Je pense que les entraîneurs vont revoir la composition des trios»;
- Les Sabres ont deux buts en avantage numérique: ils avaient une fiche de 1-en-24;
- «On a perdu la bagarre de la zone neutre»;
- Cole Caufield a encore eu de la difficulté à se démarquer;
- Dany Dubé estime que Caufield joue trop haut, et Slafkovsky, trop bas. Ils devraient inverser leurs positions.