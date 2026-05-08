Le hockey des Canadiens

Martin St-Louis apportera-t-il des changements à sa formation après que ses troupes se soient inclinées 4 à 2 lors du premier match face aux Sabres?

Depuis le début des séries, les statistiques démontrent que le Tricolore offre de bonnes performances après une défaite, comme ce fut le cas face au Lightning.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Sabres, vendredi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.