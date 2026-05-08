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Le hockey des Canadiens

Des surprises en vue dans l'alignement pour ce deuxième match?

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 8 mai 2026 19:34

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Des surprises en vue dans l'alignement pour ce deuxième match?
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Martin St-Louis apportera-t-il des changements à sa formation après que ses troupes se soient inclinées 4 à 2 lors du premier match face aux Sabres?

Depuis le début des séries, les statistiques démontrent que le Tricolore offre de bonnes performances après une défaite, comme ce fut le cas face au Lightning.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Sabres, vendredi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Autres sujets abordés:

  • Les commentaires de Martin St-Louis sur les performances de son premier trio;
  • Cole Caufield «s'attend à mieux de lui-même»;

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