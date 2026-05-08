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À la suite d'une victoire de 5 à 1

Les échos de vestiaire des joueurs des Canadiens

par 98.5

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6:32

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 8 mai 2026 22:17

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Les échos de vestiaire des joueurs des Canadiens
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez les échos de vestiaire des joueurs des Canadiens à la suite de la victoire de 5 à 1 face aux Sabres de Buffalo.

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