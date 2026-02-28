Capitals 2 - Canadiens 6

Les Canadiens de Montréal savourent une première victoire face aux Capitals de Washington cette saison en l'emportant par la marque de 6 à 2.
Après avoir remporté les deux premiers affrontements de la saison, les Capitals n'ont cette fois rien pu faire pour contenir l'attaque du CH, qui a dominé la rencontre du début à la fin.
Cole Caufield, un habitué des samedis soirs au Centre Bell, en a fait voir de toute les couleurs à la défensive des Caps, lui qui a inscrit deux buts (34e, 35e). Son compagnon de trio, Nick Suzuki, a aussi noirci la feuille de pointage à deux reprises en récoltant un but et une mention d'aide. Mike Matheson (6e), Kirby Dach (8e) et Jake Evans (8e) sont les autres buteurs.
Jakub Dobes a été solide devant la cage du Tricolore, lui qui a bloqué 27 des 29 tirs dirigés vers lui.
Du côté des Capitals, Alexander Ovechkin a mis fin à sa disette de sept matchs sans but. Dans ce qui était peut-être son dernier match au Centre Bell, le Russe a inscrit les deux buts des siens. Charlie Lingdren a effectué 19 arrêts sur 23 lancers.
Déroulement de la rencontre
Première période
But! Avec à peine 30 secondes d'écoulées dans le match, Cole Caufield soutire la rondelle à la ligne bleue et s'échappe devant Charlie Lindgren qu'il déjoue d'un tir rapide. Il inscrit son 34e de la saison.
À 13:54, Charlie Lingdren réalise un vol sur un tir de Noah Dobson. Brandon Duhaime en rajoute après le sifflet et est chassé deux minutes pour rudesse à l'endroit de Brendan Gallagher.
Les deux vagues d'attaque massive ne parviennent pas à s'installer en zone offensive.
À sa sortie du banc des pénalités, Brandon Duhaime s'amène seul dans la zone du CH, mais est retenu par Mike Matheson qui est chassé sur la séquence, à 11:36.
À 10:47, le spécialiste de l'avantage numérique, Alexander Ovechkin, pensait bien avoir mis fin à sa séquence de sept matchs sans but, mais son tir frappe la barre horizontal. Quelques instants plus tard, Jakub Dobes frustre les Capitals d'un arrêt de la jambière.
À 7:07, Cole Caufield récupère un drôle de rebond devant le filet de Charlie Lindgren, mais ce dernier parvient à se repositionner à temps pour bloquer la rondelle.
Avec 6:44 à faire au premier engagement, Alexander Ovechkin pousse la rondelle dans un filet désert pour mettre fin à sa disette de sept matchs sans compter. C'est l'égalité 1 à 1.
But! Encore lui! Cole Caufield inscrit son deuxième du match (35e). L’attaquant américain en est maintenant à 15 buts inscrits un samedi soir cette saison.
À 4:08, Cole Caufield est laissé seul dans l'enclave et passe près de compléter son tour du chapeau, mais Charlie Lindgren y va d'un geste désespéré et vol l'attaquant de la mitaine.
Après 20 minutes de jeu, la marque est de 2 à 1 en faveur des Canadiens. Les joueurs du CH ont dirigé sept lancers vers Charlie Lingdren alors que les Capitals ont tiré à dix reprises.
Deuxième période
Dans les premières minutes de cette deuxième période, le premier trio du CH bourdonne dans la zone des Capitals, mais la défensive des visiteurs nullifie les chances de marquer de Cole Caufield de Nick Suzuki.
À 14:30, le capitaine Nick Suzuki parvient à s'échapper et s'amène avec beaucoup de vitesse devant Charlie Lindgren, mais le gardien américain ferme la porte.
À 9:51, Ryan Leonard est puni deux minutes pour rudesse après avoir retirer le casque de Kaiden Guhle.
But! L'avantage numérique n'aura pas fait mouche, mais le défenseur Mike Matheson double l'avance du CH quelques instants plus tard, à 7:38, en appuyant l'attaque. Son tir ne laisse aucune chance à Charlie Lindgren.
But! À 3:24, Kirby Dach se positionne dans l'enclave et décoche un tir sur réception qui surprend tout le monde. L'attaquant inscrit son 8e de la saison.
À 2:43, Brendan Gallagher assène un coup de bâton à Declan Chisholm et prend la direction du cachot. L'attaque massive des Capitals ne parvient pas à en profiter.
Après deux périodes, les Canadiens sont en plein contrôle du match et mènent 4 à 1 face aux Capitals. Au chapitre des tirs, le CH en compte neuf et les visiteurs dix.
Troisième période
Très peu d'arrêts de jeu durant cette troisième période alors que les deux équipes s'échangent la rondelle, sans toutefois obtenir de chances de marquer.
À 14:00, Nic Dowd et Kirby Dach se chamaillent devant le filet des Capitals après le sifflet et les deux s'en font réfléchir deux minutes au banc des pénalités.
À 13:52, Connor McMichael s'amène seul devant Jakub Dobes, mais le gardien tchèque sort la mitaine pour frustrer l'attaquant des Capitals.
À 12:09, Noah Dobson est chassé pour avoir fait trébucher Pierre-Luc Dubois.
Alexander Ovechkin n'a pas dit son dernier mot, lui qui inscrit son deuxième du match avec 7:48 à faire à la rencontre.
À 6:27, Connor McMichael retient Ivan Demidov et est puni deux minutes.
Martin St-Louis en profite pour utiliser son temps d'arrêt pour préparer l'attaque massive.
À 3:26, les Capitals retire leur gardien pour profiter d'un sixième attaquant.
But! Nick Suzuki met le match hors de portée des Capitals en inscrivant son 19e de la saison dans un filet désert, à 3:16.
À 2:23, Alexandre Carrier est puni pour avoir retenu. Les Capitals retire de nouveau leur gardien.
But! Jake Evans ajoute un autre but dans un filet désert, cette fois en désavantage numérique.
Les Canadiens l'emportent par la marque de 6 à 2 face aux Capitals de Washington.