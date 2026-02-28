Capitals 2 - Canadiens 6

Les Canadiens de Montréal savourent une première victoire face aux Capitals de Washington cette saison en l'emportant par la marque de 6 à 2.

Après avoir remporté les deux premiers affrontements de la saison, les Capitals n'ont cette fois rien pu faire pour contenir l'attaque du CH, qui a dominé la rencontre du début à la fin.

Cole Caufield, un habitué des samedis soirs au Centre Bell, en a fait voir de toute les couleurs à la défensive des Caps, lui qui a inscrit deux buts (34e, 35e). Son compagnon de trio, Nick Suzuki, a aussi noirci la feuille de pointage à deux reprises en récoltant un but et une mention d'aide. Mike Matheson (6e), Kirby Dach (8e) et Jake Evans (8e) sont les autres buteurs.

Jakub Dobes a été solide devant la cage du Tricolore, lui qui a bloqué 27 des 29 tirs dirigés vers lui.

Du côté des Capitals, Alexander Ovechkin a mis fin à sa disette de sept matchs sans but. Dans ce qui était peut-être son dernier match au Centre Bell, le Russe a inscrit les deux buts des siens. Charlie Lingdren a effectué 19 arrêts sur 23 lancers.

Ne manquez pas le prochain match du CH, mardi contre les Sharks, dès 22h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.