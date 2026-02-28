Prévisions météo

 Aller au contenu
Un redoux de courte durée avant l’arrivée d’un front froid

le 28 février 2026 07:50

un front froid s’amène pour la première semaine du mois de mars et entraînera une vague de froid.. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Des températures bien au-delà des normales de saison vont être ressenties dans la plupart des régions du Québec, ce samedi.

On prévoit que le mercure dépassera le point de congélation ; il pourrait atteindre jusqu’à 7 degrés.

Ce redoux sera de courte durée puisqu’un front froid s’amène pour la première semaine du mois de mars et entraînera une vague de froid avec des températures en dessous des -20 degrés.

Écoutez le météorologue Gilles Brien donner les prévisions pour les prochains jours, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«On n'a pas fait le plein de neige non plus cet hiver, on est rendus à 155 cm. Normalement, c'est 210 par année, donc il y a encore de la place pour une paire de bonnes bordées.»

Gilles Brien

