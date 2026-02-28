Prévisions météo

Des températures bien au-delà des normales de saison vont être ressenties dans la plupart des régions du Québec, ce samedi.

On prévoit que le mercure dépassera le point de congélation ; il pourrait atteindre jusqu’à 7 degrés.

Ce redoux sera de courte durée puisqu’un front froid s’amène pour la première semaine du mois de mars et entraînera une vague de froid avec des températures en dessous des -20 degrés.

Écoutez le météorologue Gilles Brien donner les prévisions pour les prochains jours, samedi, au micro de Denis Lévesque.