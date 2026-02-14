Il n'a pas remis de l'huile sur le feu

Le biathlète norvégien qui a trompé sa conjointe a gagné une deuxième médaille, rapporte le chroniqueur Jean-François Baril.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le tour de l'actualité sportive dans Signé Lévesque.

La skieuse alpine Lindsey Vonn, elle, va subir une 4e opération à la jambe.

C'est également terminé pour le hockeyeur Kevin Fiala, blessé aux Jeux de Milan. Il ne disputera donc pas les derniers matchs de la saison dans la LNH, alors qu'il est le 2e meilleur compteur des Kings de Los Angeles.