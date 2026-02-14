Dans sa revue de presse, Caroline Bertrand se demande à quel point les finances des gens avec qui on va en «date» sont importantes.

Alors que le coût du dating est passé à 174 $ par rendez-vous d'après ce que rapporte Isabelle Maréchal dans le Journal de Montréal, les rencontres avec un amant potentiel sont un pensez-y bien.

Faut-il demander à son vis-à-vis de dévoiler son salaire pour pouvoir savoir en quoi s'attendre si la relation va plus loin?

