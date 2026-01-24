J'en reviens pas

«La situation des nids de poule n'a jamais été si pire à Montréal et à Laval. Des chercheurs de l'ÉTS, l'école de technologie supérieure, vont tenter de comprendre le problème pour le régler une fois pour toutes. C'est dans La Presse ce matin. Ils vont recréer l'habitat naturel du nid de poule pour comprendre ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on n'ait pas fait ce genre de tests là avant? Merci aux chercheurs.»