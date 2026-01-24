 Aller au contenu
Société
«La situation des nids de poule n'a jamais été si pire à Montréal et à Laval»

Signé Lévesque

le 24 janvier 2026 07:17

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Nids de poule / Gary Whitton / Adobe Stock

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Jean-François Baril, Stéphane Leclair et Stéphane Boucher, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«La situation des nids de poule n'a jamais été si pire à Montréal et à Laval. Des chercheurs de l'ÉTS, l'école de technologie supérieure, vont tenter de comprendre le problème pour le régler une fois pour toutes. C'est dans La Presse ce matin. Ils vont recréer l'habitat naturel du nid de poule pour comprendre ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on n'ait pas fait ce genre de tests là avant? Merci aux chercheurs.»

Stéphane Leclair

