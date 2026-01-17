Départ de François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, alors qu'il demeurait en très mauvaise posture dans les sondages.
Écoutez le politologue et chroniqueur Christian Dufour commenter cette nouvelle de la semaine, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Quand j'ai appris qu'il partait, j'étais content. Pas dans un mauvais sens. Je trouve que c'est très sain ce qu'il a fait pour la CAQ, pour les Québécois, et pour lui-même. Il ouvre le jeu, il change complètement le paysage politique. Beaucoup de gens ont dit qu'il n'avait pas le choix parce que les sondages étaient tellement bas. C'est pas vrai, il aurait pu rester jusqu'à la fin. Un tas de politiciens seraient restés, parce que le pouvoir, c'est une drogue forte. Et c'est toujours difficile de réussir sa sortie.»
Aussi dans cette chronique :
- Quel a été le legs de François Legault?
- Qui pourrait prendre la relève?