 Aller au contenu
Politique
Départ de François Legault

«Il ouvre le jeu, il change complètement le paysage politique»

par 98.5

0:00
9:40

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 janvier 2026 11:02

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Il ouvre le jeu, il change complètement le paysage politique»
Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, alors qu'il demeurait en très mauvaise posture dans les sondages. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, alors qu'il demeurait en très mauvaise posture dans les sondages. 

Écoutez le politologue et chroniqueur Christian Dufour commenter cette nouvelle de la semaine, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Quand j'ai appris qu'il partait, j'étais content. Pas dans un mauvais sens. Je trouve que c'est très sain ce qu'il a fait pour la CAQ, pour les Québécois, et pour lui-même. Il ouvre le jeu, il change complètement le paysage politique. Beaucoup de gens ont dit qu'il n'avait pas le choix parce que les sondages étaient tellement bas. C'est pas vrai, il aurait pu rester jusqu'à la fin. Un tas de politiciens seraient restés, parce que le pouvoir, c'est une drogue forte. Et c'est toujours difficile de réussir sa sortie.»

Christian Dufour

Aussi dans cette chronique : 

  • Quel a été le legs de François Legault?
  • Qui pourrait prendre la relève?

Vous aimerez aussi

Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
Signé Lévesque
Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
0:00
9:34
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
Lagacé le matin
Bilan de la CAQ: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce de «mauvaises priorités»
0:00
8:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Canadiens face aux Sénateurs : quels joueurs seront de la partie?
Rattrapage
Bilan de l'actualité sportive
Canadiens face aux Sénateurs : quels joueurs seront de la partie?
«On est tellement chanceux d'être entre amis puis de faire ça» -Simon Proulx
Rattrapage
Nouvelle tournée pour Les Trois Accords
«On est tellement chanceux d'être entre amis puis de faire ça» -Simon Proulx
Blue Monday : est-ce vraiment le jour le plus déprimant de l'année?
Rattrapage
Chronique historique
Blue Monday : est-ce vraiment le jour le plus déprimant de l'année?
«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée dans la région de Québec»
Rattrapage
Chances de la CAQ aux élections 2026
«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée dans la région de Québec»
Être proche aidant «ordinaire» : une charge pas toujours simple à porter
Rattrapage
Signé Lévesque
Être proche aidant «ordinaire» : une charge pas toujours simple à porter
«Les idées, les titres d'album, c'était tout moi, pas René» -Vito Luprano
Rattrapage
Autobiographie It’s All Coming Back to Me
«Les idées, les titres d'album, c'était tout moi, pas René» -Vito Luprano
Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
Rattrapage
Un an depuis l'arrivée de Trump
Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
Code blanc dans une école secondaire près de Gatineau
Rattrapage
Tour du Québec
Code blanc dans une école secondaire près de Gatineau
Grok qui déshabille les gens : «J'ai hâte de voir ce que va donner l'enquête»
Rattrapage
Enquête élargie sur X Corp
Grok qui déshabille les gens : «J'ai hâte de voir ce que va donner l'enquête»
Finale du tournoi d’Adélaïde : Mboko défaite par Mirra Andreeva
Rattrapage
Actualité sportive
Finale du tournoi d’Adélaïde : Mboko défaite par Mirra Andreeva
«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»
Rattrapage
Accord du Canada avec la Chine
«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»
«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»
Rattrapage
Un an de présidence Trump
«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»
One Battle After Another et Sinners possiblement en nomination aux Oscars 2026
Rattrapage
Le 15 mars prochain
One Battle After Another et Sinners possiblement en nomination aux Oscars 2026
«Il ne faut pas les prendre comme une proie facile»
Rattrapage
Match Canadiens contre Sénateurs
«Il ne faut pas les prendre comme une proie facile»