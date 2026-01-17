 Aller au contenu
Arts et spectacles
Autobiographie It’s All Coming Back to Me

«Les idées, les titres d'album, c'était tout moi, pas René» -Vito Luprano

par 98.5

0:00
17:21

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 janvier 2026 09:43

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Les idées, les titres d'album, c'était tout moi, pas René» -Vito Luprano
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Dans son autobiographie It’s All Coming Back to Me, paru cette semaine, Vito Luprano raconte ses décennies de travail auprès de Céline Dion et René Angélil.

Il y dévoile notamment sa perception d'eux, de leur relation personnelle et professionnelle, et des frictions qui pouvaient exister au sein de l’équipe. 

Écoutez le producteur de musique discuter de son nouvel ouvrage, samedi, au micro de Stéphane Leclair.

«Mais c'était toujours mes idées, les titres d'album, c'est tout moi, ce n'était pas René. Et la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit : OK, Vito, je ne peux pas t'arrêter, c'est ta vie tout ça. René a donné son OK à la publication du livre, mais il y avait deux conditions. Il me dit : il faut que tu attendes que je ne sois plus là, parce que je vais être parti bientôt, et il faut que tu envoies le livre à Céline.»

Vito Luprano

Vous aimerez aussi

«On est tellement chanceux d'être entre amis puis de faire ça» -Simon Proulx
Signé Lévesque
«On est tellement chanceux d'être entre amis puis de faire ça» -Simon Proulx
0:00
5:46
Van life au Québec: le luxe de la liberté sur quatre roues
Lagacé le matin
Van life au Québec: le luxe de la liberté sur quatre roues
0:00
9:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Il ouvre le jeu, il change complètement le paysage politique»
Rattrapage
Départ de François Legault
«Il ouvre le jeu, il change complètement le paysage politique»
Canadiens face aux Sénateurs : quels joueurs seront de la partie?
Rattrapage
Bilan de l'actualité sportive
Canadiens face aux Sénateurs : quels joueurs seront de la partie?
«On est tellement chanceux d'être entre amis puis de faire ça» -Simon Proulx
Rattrapage
Nouvelle tournée pour Les Trois Accords
«On est tellement chanceux d'être entre amis puis de faire ça» -Simon Proulx
Blue Monday : est-ce vraiment le jour le plus déprimant de l'année?
Rattrapage
Chronique historique
Blue Monday : est-ce vraiment le jour le plus déprimant de l'année?
«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée dans la région de Québec»
Rattrapage
Chances de la CAQ aux élections 2026
«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée dans la région de Québec»
Être proche aidant «ordinaire» : une charge pas toujours simple à porter
Rattrapage
Signé Lévesque
Être proche aidant «ordinaire» : une charge pas toujours simple à porter
Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
Rattrapage
Un an depuis l'arrivée de Trump
Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
Code blanc dans une école secondaire près de Gatineau
Rattrapage
Tour du Québec
Code blanc dans une école secondaire près de Gatineau
Grok qui déshabille les gens : «J'ai hâte de voir ce que va donner l'enquête»
Rattrapage
Enquête élargie sur X Corp
Grok qui déshabille les gens : «J'ai hâte de voir ce que va donner l'enquête»
Finale du tournoi d’Adélaïde : Mboko défaite par Mirra Andreeva
Rattrapage
Actualité sportive
Finale du tournoi d’Adélaïde : Mboko défaite par Mirra Andreeva
«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»
Rattrapage
Accord du Canada avec la Chine
«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»
«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»
Rattrapage
Un an de présidence Trump
«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»
One Battle After Another et Sinners possiblement en nomination aux Oscars 2026
Rattrapage
Le 15 mars prochain
One Battle After Another et Sinners possiblement en nomination aux Oscars 2026
«Il ne faut pas les prendre comme une proie facile»
Rattrapage
Match Canadiens contre Sénateurs
«Il ne faut pas les prendre comme une proie facile»