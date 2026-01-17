Dans son autobiographie It’s All Coming Back to Me, paru cette semaine, Vito Luprano raconte ses décennies de travail auprès de Céline Dion et René Angélil.
Il y dévoile notamment sa perception d'eux, de leur relation personnelle et professionnelle, et des frictions qui pouvaient exister au sein de l’équipe.
«Mais c'était toujours mes idées, les titres d'album, c'est tout moi, ce n'était pas René. Et la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit : OK, Vito, je ne peux pas t'arrêter, c'est ta vie tout ça. René a donné son OK à la publication du livre, mais il y avait deux conditions. Il me dit : il faut que tu attendes que je ne sois plus là, parce que je vais être parti bientôt, et il faut que tu envoies le livre à Céline.»