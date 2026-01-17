Dans son autobiographie It’s All Coming Back to Me, paru cette semaine, Vito Luprano raconte ses décennies de travail auprès de Céline Dion et René Angélil.

Il y dévoile notamment sa perception d'eux, de leur relation personnelle et professionnelle, et des frictions qui pouvaient exister au sein de l’équipe.

Écoutez le producteur de musique discuter de son nouvel ouvrage, samedi, au micro de Stéphane Leclair.