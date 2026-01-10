Blanchit par les Red Wings

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Red Wings, samedi soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «Les deux punitions en première ont brisé notre rythme. Quand prenait notre rythme, on le perdait»;
- «On a pas fait beaucoup d'erreurs ce soir, mais ils nous les ont fait payer cher»
- «Ce n'est pas un match de 4 à 0 ce soir»
- Sur la présence d'Arber Xhekaj en troisième période: «Il eu de bons lancers. Il était très impliqué. C'était mérité.»