Hockey
Blanchit par les Red Wings

«On a perdu le rythme à cause des punitions» - Martin St-Louis

par 98.5

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 10 janvier 2026 22:34

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Red Wings, samedi soir.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «Les deux punitions en première ont brisé notre rythme. Quand prenait notre rythme, on le perdait»;
  • «On a pas fait beaucoup d'erreurs ce soir, mais ils nous les ont fait payer cher»
  • «Ce n'est pas un match de 4 à 0 ce soir»
  • Sur la présence d'Arber Xhekaj en troisième période: «Il eu de bons lancers. Il était très impliqué. C'était mérité.»

