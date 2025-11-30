Politique française

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé cette semaine un service militaire volontaire pour la France. Qu'est-ce que cette décision signifie concrètement?
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger se pencher sur le sujet, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Pourquoi il ramène ça? Bien sûr, la menace russe. De plus en plus de pays européens tentent de se refaire une armée, notamment avec de nouvelles dépenses, mais aussi à travers ce service militaire que l'État français veut remettre en place. En Europe, c'est comme si on avait un peu changé de monde depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine en 2022. C'est comme si ça a été progressivement la fin de la naïveté envers la Russie.»
Aussi dans cette chronique :
- Jordan Bardella, du Rassemblement national en tête de tous les sondages pour devenir président en 2027