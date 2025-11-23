 Aller au contenu
Société
Crise au PLQ et difficultés des autres caucus

«Le parti qu'il va falloir surveiller, c'est celui d'Éric Duhaime»

par 98.5

0:00
4:43

Entendu dans

Signé Lévesque

le 23 novembre 2025 11:03

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le parti qu'il va falloir surveiller, c'est celui d'Éric Duhaime»
Christian Dufour / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec est ébranlé depuis le début de la semaine par une crise interne, déclenchée par la suspension de Marwah Rizqy, qui a renvoyé unilatéralement la cheffe de cabinet Geneviève Hinse. 

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter alors que le chef Pablo Rodriguez se trouve à son tour sous le feu des critiques, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«L'image du Parti libéral est atteinte, l'image de Pablo Rodriguez est atteinte et il va avoir des conséquences sur d'autres parties parce que les autres partis sont handicapés. Le PQ l'est par son référendum obligatoire, la CAQ par Legault et Québec solidaire, on n'en parlera pas longtemps. Donc, le parti qu'il va falloir surveiller, c'est le parti d'Éric Duhaime. Depuis une semaine, on a vécu vraiment un tremblement de terre.»

Christian Dufour

Vous aimerez aussi

«Ça résume bien la situation : Marissal claque la porte qu'on lui montre»
Signé Lévesque
«Ça résume bien la situation : Marissal claque la porte qu'on lui montre»
0:00
6:39
«Il faut qu'on ait les données pour partager les denrées équitablement»
Signé Lévesque
«Il faut qu'on ait les données pour partager les denrées équitablement»
0:00
8:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Les transports en commun, quand ça marche on les prend!»- Patrice L'Écuyer
Rattrapage
Patrice L'Ecuyer au segment J'en reviens pas
«Les transports en commun, quand ça marche on les prend!»- Patrice L'Écuyer
Des Américains tentent de passer pour des Canadiens lorsqu'ils voyagent
Rattrapage
Chronique voyages
Des Américains tentent de passer pour des Canadiens lorsqu'ils voyagent
«Vivre de la musique, c'est beaucoup de travail»
Rattrapage
Entrevue de Stéphane Lelcair avec Michel Pagliaro
«Vivre de la musique, c'est beaucoup de travail»
«Si on veut qu'ils soient cultivés, il faut leur faire découvrir des choses»
Rattrapage
Chronique société
«Si on veut qu'ils soient cultivés, il faut leur faire découvrir des choses»
Dédé Fortin a été désigné comme personnage historique du Québec!
Rattrapage
Chronique culturelle
Dédé Fortin a été désigné comme personnage historique du Québec!
«Le lavage de linge sale en famille a vraiment donné des résultats»
Rattrapage
Victoire du CH face aux Leafs
«Le lavage de linge sale en famille a vraiment donné des résultats»
«Ça montre qu'il y a encore énormément d'animaux qui souffrent»
Rattrapage
Un film du BESA dévoile la maltraitance animale
«Ça montre qu'il y a encore énormément d'animaux qui souffrent»
Rencontrer l'amour, comment faire de nos jours?
Rattrapage
Manuel de survie dans la jungle du dating
Rencontrer l'amour, comment faire de nos jours?
«Les gens sont d'accord avec une transition, mais pas un pont d'or!»
Rattrapage
Allocation de l'ancienne mairesse de Sherbrooke
«Les gens sont d'accord avec une transition, mais pas un pont d'or!»
«C'est du harcèlement à 150 % comme on n’a jamais vu»
Rattrapage
Chronique judiciaire
«C'est du harcèlement à 150 % comme on n’a jamais vu»
Le Vendredi fou : comment éviter les pièges?
Rattrapage
Chronique économique
Le Vendredi fou : comment éviter les pièges?
«Il faut qu'on ait les données pour partager les denrées équitablement»
Rattrapage
Virage numérique des banques alimentaires
«Il faut qu'on ait les données pour partager les denrées équitablement»
Quelques trucs de pros pour faire de bonnes immitations
Rattrapage
Entrevue avec David Corriveau
Quelques trucs de pros pour faire de bonnes immitations
La France doit se préparer à perdre ses jeunes selon le chef d'état-major
Rattrapage
Chronique française
La France doit se préparer à perdre ses jeunes selon le chef d'état-major