Crise au PLQ et difficultés des autres caucus

Le Parti libéral du Québec est ébranlé depuis le début de la semaine par une crise interne, déclenchée par la suspension de Marwah Rizqy, qui a renvoyé unilatéralement la cheffe de cabinet Geneviève Hinse.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter alors que le chef Pablo Rodriguez se trouve à son tour sous le feu des critiques, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«L'image du Parti libéral est atteinte, l'image de Pablo Rodriguez est atteinte et il va avoir des conséquences sur d'autres parties parce que les autres partis sont handicapés. Le PQ l'est par son référendum obligatoire, la CAQ par Legault et Québec solidaire, on n'en parlera pas longtemps. Donc, le parti qu'il va falloir surveiller, c'est le parti d'Éric Duhaime. Depuis une semaine, on a vécu vraiment un tremblement de terre.»