Entrevue de Stéphane Lelcair avec Michel Pagliaro

La légende du rock, Michel Pagliaro, a été intronisée il y a quelques jours au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, qui a obtenu une rare entrevue avec l'artiste pour l'occasion, en présenter quelque extraits, diamanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est du travail. Il faut se rendre au bout de la patente pour que ça devienne une survie pour toi. Il y en a qui font de la musique pour le fun. Il y en a qui sont même très, très bons, mais qu'ils n'ont pas nécessairement la volonté de s'impliquer pour en vivre. Et aujourd'hui, ce n’est pas la même chose qu'à l'époque. La technologie a pris le contrôle. Mais je ne veux décourager personne parce qu'il faut faire ce que l'on aime dans la vie.»