Chronique société

Avoir une famille vient-ils limiter la vie culturelle des parents? Pas selon Bianca Longpré, qui tente d'intégrer la culture au quotidien avec sa famille.
Écoutez la chroniqueuse expliquer comment elle tente de rallier sorties et famille, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Il faut les amener voir des choses qui ne sont pas nécessairement le fun pour eux autres. Moi, j'amène même mon gars, qui trippe sur le hockey, voir des spectacles de ballets. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit ouvert à tout ça. Si on veut que nos enfants soient cultivés, il faut leur faire découvrir plein de choses.»