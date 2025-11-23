L'auteur-compositeur-interprète Dédé Fortin a été désigné cette semaine comme personnage historique du Québec par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cet artiste décédé en 2000, dimanche, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.